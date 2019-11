Der Name Ginter steht im Fußball für solide Abwehrarbeit, nicht für Spektakel. Doch am Samstagabend (16.11.19) bei Deutschlands 4:0-Sieg gegen Weißrussland in Mönchengladbach war alles anders. Ginter sorgte sehenswert für die 1:0-Führung (42.), indem er einen Querpass von Serge Gnabry hinter dem Standbein mit der Seite ins Tor lenkte.

"In der Halbzeit wollte tatsächlich nicht jeder glauben, dass ich das war, oder ob es doch ein Eigentor war", sagte Ginter nach dem Spiel mit einem Lächeln auf den Lippen. "Ich haben dann in einer Trockenübung noch einmal nachgemacht, wie es war. Und dann hat es mir, glaube ich, auch jeder geglaubt."

Ginter oft unterschätzt