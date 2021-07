"Seid‘s freindlich" , fordert die Münchner Polizei in ihren Informationen zur EURO 2020. Schon der Diebstahl eines Fanschals könne eine Straftat sein, heißt es weiter. Insofern ist die Latte gelegt für eine Aktion, mit der massiv gegen die UEFA als Veranstalter des Turniers protestiert wurde.

Am Morgen des Freitags (02.07.2021), an dem mit dem Viertelfinale zwischen Belgien und Italien das letzte Spiel der EM in der Arena am Münchner Stadtrand angepfiffen wird, wurde ein Video veröffentlicht, in dem die Proteste dokumentiert wurden.

Plakate, die für das Turnier werben, sind demnach mit "Fuck UEFA" oder auch " UEFA not welcome" besprüht worden. Außerdem wurden Banner der UEFA abgenommen und zusammen präsentiert. Eine Botschaft auf dem dazugehörigen Foto lautete: "Football for the people! Not for millionaires!" Übersetzt: Fußball ist für Fans, nicht für Millionäre!“

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Bislang bekannte sich keine Gruppe zu den Aktionen. Nach Informationen der Sportschau sind Ultras des FC Bayern dafür verantwortlich. Rot-weiß-rote Sturmhauben, die von den Protestlern im Video getragen werden, deuten darauf genauso hin wie die Verwendung von roter Schrift auf weißen Spruchbändern.

Teure Eintrittskarten

Proteste gegen die Kommerzialisierung des Fußballs gibt es aus der aktiven Fanszene seit Jahrzehnten. In München dürfte auch speziell die Preisgestaltung für Eintrittskarten von den Ultras moniert worden sein. Die günstigste Karte für das Viertelfinale kostet 75 Euro, dann gibt es noch Tickets in den Kategorien 145 und 225 Euro. Bei den drei Vorrundenspielen mit Beteiligung der deutschen Nationalmannschaft kosteten die Eintrittskarten 50, 125 oder 185 Euro.

Zu allen vier Spielen waren 14.500 Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen. Aber nicht für diese Zahl waren Eintrittskarten im freien Verkauf. Abgezogen werden müssen VIP-Tickets, Sponsorenpakete und auch Eintrittskarten für die UEFA selbst und die am Spiel beteiligten Verbände.

Die Polizei München kündigte der Sportschau für den Lauf des Tages an, zu möglichen Ermittlungen Stellung zu nehmen. Auch die Stadt München und die UEFA erhielten Fragen zu der Protestaktion. Sobald Reaktionen eingetroffen sind, werden sie in den Text eingearbeitet.

Stand: 02.07.2021, 12:26