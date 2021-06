Wird es gegenüber dem ersten Spiel personelle Veränderungen geben?

Löw: Taktisch müssen wir etwas anderes in unser Spiel einbringen. Heißt: mehr Offensivkraft. Wir haben in der Analyse des ersten Spiels gesehen, dass wir häufig aus den gefährlichen Räumen wieder herausspielen und dem Gegner Gelegenheit geben, sich wieder zu formieren. Wir müssen nach vorne dynamischer und präziser spielen. Wie die Aufstellung aussieht – das werde ich mit den Spielern einzeln und mit der Mannschaft dann morgen in der Gruppe besprechen.

Der nächste Auftritt muss im Spiel nach vorne ja mutiger werden. Welche Maßnahmen muss man da ergreifen, um die Ordnung nicht zu verlieren?

Löw: Wir haben den Spielern in den letzten zwei Tagen aufgezeigt: Wenn wir im letzten Drittel des Spielfelds sind, müssen wir da bleiben. Wir haben gegen Frankreich viel zu häufig den Ball selbst wieder aus der Gefahrenzone zurückgespielt und dem Gegner die Gelegenheit gegeben, sich neu zu ordnen. Das ist etwas, was wir schon besser gemacht haben, was wir durchaus besser können. Wir wollen riskiofreudiger und schneller im Spiel nach vorn werden.

Werden taktische Veränderungen mit personellen Wechseln einhergehen?

Löw: Wir haben einen Kader zusammengestellt, der auf jeder Position doppelt besetzt ist. Von daher sind nicht nur taktische Änderungen denkbar, sondern auch personelle. Im Übrigen haben die taktischen Veränderungen, die wir sehen wollen, mit dem Spielsystem nichts zu tun. Egal, ob wir hinten mit drei oder mit vier Leuten spielen: Wir haben immer genügend Leute für unser Offensivspiel auf dem Platz.

Aber ich warne auch: Wir werden jetzt gegen Portugal nicht rausgehen und auf Teufel komm raus das Stadion erstürmen. Portugal hat eine sehr gute Mannschaft mit enormem spielerischem Potenzial. Portugal ist keineswegs eine One-Man-Show von Ronaldo. Sie haben im Offensivbereich sicherlich vier bis fünf auf Weltklasse-Niveau. Da sind sie in der Breite womöglich noch einmal besser aufgestellt als Frankreich. Daher gilt für uns, die Defensive nicht zu vernachlässigen. Wir brauchen ein gutes Gleichgewicht.

Wird Leon Goretzka mit seiner Dynamik schon eine Alternative für das Portugal-Spiel?

Löw: Wir sind froh, dass er wieder zurück ist, aber Leon hat jetzt fünf bis sechs Wochen nicht auf Wettkampfniveau gespielt. Ich denke, er wird eher eine Alternative im Laufe des Spiels.

Fürchten Sie schon ein Achtelfinale gegen die Niederlande? macht Ihnen das besonderen Druck?

Löw: Ja, es kann vielleicht so kommen, aber daran haben wir noch nicht gedacht. Für uns ist jetzt das nächste Spiel und dann kommt die Partie gegen Ungarn. Druck haben wir hier in jedem Spiel. Das ist für uns auch nichts Neues.