Live hören - das Finale der Gruppe C in der Konferenz

02:00:00 Std. . Verfügbar bis 21.06.2021.

Nordmazedonien - Niederlande und Ukraine - Österreich lauten die Paarungen am dritten Spieltag der EM-Gruppe C. Die beiden Parallelspiele gibt es hier komplett in der Audio-Vollreportage.