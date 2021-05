Allein vier deutsche EM-Spieler stehen im Champions-League-Finale Ende Mai. Auch das ist ein Zeichen für Qualität. Und doch kann der Bundestrainer nicht sorgenfrei in die Vorbereitung gehen. Es stellt sich die Frage, ob und wie sich Mats Hummels und Thomas Müller in die Hierarchie der Mannschaft einsortieren. Zur Erinnerung: Bei der WM 2018 ist die DFB -Auswahl mit Hummels und Müller vor allem an Grüppchenbildung und der richtigen Einstellung zum Spiel gescheitert.

Da auch der große Umbruch anschließend misslang, haben viele Fans das Vertrauen in die Nationalmannschaft und in den Bundestrainer verloren. Auch Joachim Löw zählt seine Mannschaft nicht zum Favoritenkreis bei dieser EM. Das ist klug in einer Vorrundengruppe mit den starken Mannschaften aus Frankreich und Portugal. Bei der Nominierung hat Löw jetzt aber schon mal richtig gelegen. Und sollte er aus den Fehlern der vergangenen Jahre tatsächlich gelernt haben, reicht die Qualität des Kaders aus, um trotzdem weit zu kommen.

Stand: 19.05.2021, 17:58