Duell mit England: wie damals gegen die Niederlande

Für Dienstag seien die Kräfteverhältnisse auf jeder Position sehr ausgeglichen, glaubt der ehemalige Stürmer von Tottenham Hotspur, allerdings müsse sich Deutschland vor der starken englischen Offensive in Acht nehmen. Vor allem von Stoßstürmer Harry Kane erwartet sich Klinsmann eine Leistungssteigerung. " Wenn bei Harry Kane der Knoten platzt, dann aber ", lacht Klinsmann. Trotzdem hält Klinsmann die Aufgabe für Deutschland in Wembley für " absolut machbar ".

"Löws Zeit wird noch an Wert gewinnen"

Der ehemalige Bundestrainer vertraut dabei auch auf seinen Nachfolger Joachim Löw, der als Klinsmanns Assistent seine Karriere beim DFB begonnen hatte. " Er ist ein Top-Trainer mit unglaublichem Fachwissen, ein Tüftler, der immer offen für Einflüsse von außen war und sich so konstant weiterentwickelt hat ", so Klinsmann.

Dabei sei Löw nie abgehoben und darüber hinaus auch ein "feiner Mensch". Ehrlich, loyal und bodenständig. Löws Zeit als Bundestrainer werde in der Retrospektive noch an Wert gewinnen, glaubt Klinsmann, angesprochen auf die im Moment eher skeptische Stimmung in Deutschland rund um das letzte Turnier von Joachim Löw.