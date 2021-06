Doch nicht nur die Erfolge sind längst vergangen, mittlerweile ist es auch die Spielweise. Unter Roberto Mancini stehen die Italiener für eine andere Art des Fußballs voller Spielfreude und Angriffslust - und den haben sie gegen die Türkei eindrucksvoll gezeigt. " Es ist ja bekannt, dass wir Italiener taktisch unglaublich gut geschult sind, darauf legt er auch einen großen Wert. Wir wollen kompakt und eng stehen. Aber wir wollen auch guten Offensivfußball spielen, wir haben für beides ja auch die Spieler ", sagte Vincenzo Grifo, der im vorläufigen Kader stand, im Sportschau-Interview vor dem EM -Start. " Wir haben gezeigt, dass wir sowohl viele Tore schießen als auch hinten dicht stehen können. "

Aufstellung gibt die Richtung vor

Und das auch jetzt im Turnier. Allen voran der Dreier-Angriff. Domenico Berardi, Ciro Immobile und Lorenzo Insigne waren an allen drei Treffern direkt beteiligt. Und dazu initiierten sie eine Vielzahl an Chancen, mit 23 Torschüssen ist Italien die Mannschaft mit den meisten Abschlüssen am ersten EM-Spieltag, bei 21 davon war mindestens einer aus dem Sturm-Trio involviert. Berardi allein kam auf elf Torschussbeteiligungen - bisheriger EM-Bestwert.

Schon die Tatsache, dass die Italiener mit drei Stürmern auflaufen, macht klar, dass es unter Mancini deutlich offensiver zugeht. 31 Spiele hat er bisher als Nationaltrainer bestritten, 76 Tore erzielte sein Team in dieser Zeit - 2,45 Treffer im Durchschnitt pro Spiel. Auch, weil Mancini nicht nur offensiv spielen lässt, sondern auch, weil er seinen Akteuren Freiheiten gibt. " Er hat die Mentalität der Mannschaft geändert. Er sorgt dafür, dass wir uns auf dem Platz gut fühlen, dass wir keinen Druck spüren. Er hat eine Familie aus uns gemacht ", sagte Verteidiger Francesco Acerbi.

Großer Respekt vor der Schweiz

Sollte der neue Attacke-Stil aber doch mal nicht funktionieren, können sich die Italiener nach wie vor auf ihre alte Stärke verlassen. 14 Gegentore gab es erst unter Mancini. 0,45 pro Partie. Die Innenverteidiger-Oldies Giorgio Chiellini sowie Leonardo Bonucci und der Top-Torhüter Gianluigi Donnarumma machen die Defensive nach wie vor zu einem Bollwerk.

Am Mittwoch (16.06.2021) steht für die Italiener, bei denen Mittelfeld-Star Marco Verratti zurückkehren wird, das zweite Spiel der EM an. Bei einem Sieg gegen die Schweiz wären sie das erste Team, das sich für das Achtelfinale qualifiziert. " Das wird ein schwieriges Spiel. Sie haben viele gute Spieler, uns erwartet ein hartes Match ", prognostizierte Mancini. " Die Schweiz gehört seit Jahren zu den zehn, zwölf besten Mannschaften der Welt. Sie hat Italien immer in Schwierigkeiten gebracht. "

Stand: 15.06.2021, 19:00