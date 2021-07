EURO 2020

Italiens Spinazzola - Wandervogel wider Willen

Er war 17 Jahre alt, als Leonardo Spinazzola 2010 zu Juventus Turin wechselte. Und dann verließ er den Rekordmeister - immer wieder. Sieben Mal verlieh der Klub aus Turin den linken Außenverteidiger an sechs verschiedene Klubs, zumeist spielte er in der Serie B. Das, was er kann, blieb unerkannt oder gut versteckt - fast nirgends setzte er sich nachhaltig durch.