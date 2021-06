Mit der Französin Stephanie Frappart ist erstmals eine Frau in den Teams der Unparteiischen dabei - als vierte Offizielle. Sie hatte zuletzt mehrere Länderspiele und Europapokalspiele der Männer geleitet.

Welche Aufgaben es gibt und was bei Ausfällen passiert

Jedes Team besteht aus neun Personen:

Hauptschiedsrichter

Zwei Assistenten

Ein vierter Offizieller/eine vierte Offizielle

Ein Reserve-Assistent

Vier Video-Assistenten (drei mit speziellen Aufgaben, beispielsweise Abseits)

Das Trainingscamp der Schiedsrichter befindet sich ab dem 7. Juni in Istanbul. Nach dem Viertelfinale ziehen die verbliebenen Unparteiischen nach London um. Die Teams müssen jeweils einen Tag vor der Partie am jeweiligen Spielort eingetroffen sein.

Bei Ausfällen einzelner Team-Mitglieder gilt:

Wenn der Schiedsrichter ausfällt, wird er durch den vierten Offiziellen/die vierte Offizielle ersetzt.

Wenn einer der beiden Assistent ausfällt, wird er durch den vierten Offiziellen/die vierte Offizielle oder den Reserve-Assistenten ersetzt.

Im Notfall kann auf den vierten Offiziellen/die vierte Offizielle am Spielfeldrand verzichtet werden.

Video-Assistent: Der "Kölner Keller" steht bei der EM in Nyon

Der Raum für die Video-Assistenten in der UEFA-Zentrale in Nyon/Schweiz

Der Video-Assistent kommt erstmals bei einer EM zum Einsatz. Was in Deutschland der "Kölner Keller" ist, wird bei der EM eine ähnliche Einrichtung in der UEFA-Zentrale in Nyon in der Schweiz sein. Der Video-Assistent ist für die Kommunikation mit dem Schiedsrichter bei Zwischenfällen verantwortlich. Bei jedem der 51 EM-Spiele stehen dem Video-Assistenten zwei weitere Assistenten zur Seite. Der erste verfolgt während dessen den weiteren Verlauf des Spiels, der zweite ist für die Erkennung von potenziellen Abseitsstellungen verantwortlich. Drei sogenannte Opratoren stellen das Bildmaterial bereit.

"Unser Ziel ist, dass die Video-Assistenten vorsichtig, klar und einheitlich eingreifen" , sagte der Schiedsrichterchef der UEFA, Roberto Rosetti in einer Mitteilung.

Vier Video-Assistenten aus Deutschland dabei

Aus Deutschland sind vier Schiedsrichter an den Bildschirmen vorgesehen: Bastian Dankert, Christian Dingert, Marco Fritz und Christian Gittelmann. Sie und die 18 anderen Video-Assistenten werden mit zahlreichen Perspektiven arbeiten, um mögliche Fehlentscheidungen zu verhindern.

Der grobe Ablauf

Der VAR hat zwei Anlässe zum Eingriff:

Fehlerhafte Wahrnehmung des Schiedsrichters: Das ist der berühmte "klare und offensichtliche Fehler". In einem solchen Fall soll der Video-Assistent dem Schiedsrichter die Ansicht der Bilder empfehlen. Fehlende Wahrnehmung des Schiedsrichters: Der VAR soll außerdem zum Monitor bitten, wenn der Schiedsrichter eine entscheidende Szene überhaupt nicht wahrgenommen hat und die Bilder ihm den ersten Eindruck geben können.

Der VAR darf nur in diesen vier Situationen eingreifen:

Tore und Vorfälle, die zu einem Tor führen

Strafstoßentscheidungen und Vorfälle, die solchen vorausgehen

Vorfälle, die zu glatt Roten Karten führen

Die Verwechslung von Spielern bei persönlichen Strafen

Ausgeschlossen ist ein Eingriff bei falsch entschiedenen Freistößen oder falsch ausgeführten Einwürfen, Eckstößen und Freistößen

Wichtig: Ist es eine faktische Entscheidung oder interpretierbar?

Der Schiedsrichter kann sich ohne Ansicht der Bilder auf ein Urteil des VAR verlassen, wenn es um klare Ja/Nein-Fragen geht: grundsätzliche Abseitsstellungen, ob ein Ball zuvor im Aus war, ob ein Foul wirklich innerhalb des Strafraums stattfand oder ob ein falscher Spieler bestraft wurde.

Alle Entscheidungen, die sich in Grauzonen befinden können, soll der Schiedsrichter am Bildschirm hinter der Seitenline - der "Review Area" klären. Das gilt für Fouls, Handspiele oder beispielsweise die Frage, wer bei einer Abseitsstellung zuletzt am Ball gewesen ist oder ob sich ein Spieler im passiven oder aktiven Abseits befand.

Auch klar ist, wie weit der Video-Assistent "zurückspulen" darf: Per Videobeweis geklärt werden Fälle, die in der "Angriffsphase" mit weitgehendem Ballbesitz stattfanden, die zu einem Tor/Strafstoß führte.

Grundsätzlich hat der Schiedsrichter im Zweifel immer das letzte Wort.

