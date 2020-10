EURO 2020 - Deutschland trifft auf Island oder Ungarn

Deutschland mit drei Heimspielen

Welcher Pfad in welche Gruppe beim Turnier führt, ist bereits klar. Die UEFA will potenziellen Gastgebern Heimspiele in der Gruppenphase garantieren.

Die deutsche Mannschaft hat in allen drei Partien der Gruppenphase Heimspiele in München, auch wenn Ungarn als Mitgastgeber der Gruppe dabei sein sollte. Das direkt qualifizierte Team - in diesem Fall Deutschland - wurde von der UEFA besser gestellt und hat im möglichen direkten Duell zweier Gastgeber Heimrecht.

Corona-Regeln für die Playoffs

Die UEFA hat wie im Europapokal und in der Nations League auch für die Playoffs Regeln festgelegt, die ein Vorgehen bei positiven Coronatests festschreiben.

Solange eine Mannschaft 13 Spieler inklusive wenigstens eines Torhüters zur Verfügung hat, wird das Spiel wie geplant ausgetragen.

Sollte das eine Mannschaft nicht gewährleisten können, wird das Spiel an einem anderen Termin nachgeholt. Das kann laut UEFA auch im Mai/Juni unmittelbar vor Beginn der Endrunde sein.

Außerdem kann die UEFA bei Bedarf die Austragung des Spiels in einem neutralen Land veranlassen, falls die Vorschriften in einem der Gastgeberländer ein Spiel unmöglich machen.

Das Turnier soll 2021 wie für 2020 geplant stattfinden

Die EURO 2020 war wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben worden. Das Turnier soll im Sommer 2021 in demselben Rahmen stattfinden, wie er für 2020 geplant war. Es soll auch bei den zwölf eingeplanten Spielorten bleiben, drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale sind in München vorgesehen.

Das Eröffnungsspiel sollen am 11. Juni 2021 die Türkei und Italien in Rom bestreiten. Das Finale ist für den 11. Juli 2021 im Londoner Wembley-Stadion geplant.

Stand: 08.10.2020, 22:50