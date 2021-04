EURO 2020 - Entscheidung über München vertagt

Am Freitag werde dann während einer Videokonferenz endgültig entschieden, teilte der europäische Fußballverband am Montag (19.04.2021) nach einer Sitzung des Exekutivkomitees in Montreux mit. Auch der spanische und irische Verband, die mit den Städten Bilbao und Dublin im Rennen sind, bekommen mehr Zeit.

Im Fall von Bilbao soll es Überlegungen geben, die Spiele nach Sevilla zu vergeben. Bei Dublin gibt es Gerüchte über eine Verlegung ins englische Manchester.

Dass die deutsche Politik innerhalb der nächsten Tage Garantien für eine Zuschauerzulassung in München geben wird, ist fraglich. Eine Voraussage über den Verlauf der Corona-Pandemie wird bis dahin kaum seriös zu treffen sein.

Poltik lehnt Garantien ab

Am Sonntag war duchgesickert, dass der DFB die von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin geforderte Garantie für zumindest eine Teilzulassung von Fans nicht fristgerecht bis zur Sitzung des Exkos am Genfer See geben kann.

Die Informationen der Sportschau darüber decken sich mit einem Bericht der "Bild am Sonntag", die zuerst über zwei Schreiben der Politik an den DFB berichtet hatte.

Demnach lehnten das Bundesinnenministerium und die bayrische Staatskanzlei mit Verweis auf die dynamische und unsichere Pandemielage eine feste Zusage für die Öffnung von mindestens 20 bis 25 Prozent der Stadionkapazität für Zuschauer ab. Der deutsche Verband bestätigte den Eingang zweier Briefe, die er "unverzüglich" an die UEFA weiterleitete, nannte aber keine Absender.

Vier Spiele in München

In der Arena in Fröttmaning am Stadtrand Münchens sollen vier Partien ausgetragen werden, darunter die drei Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft.