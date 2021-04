Zusagen an die UEFA aus zahlreichen Städten

Die Niederlande mit Amsterdam, Spanien mit Bilbao, Italien mit Rom und Schottland mit Glasgow gaben am Mittwoch öffentlich die grundsätzliche Zusage für Fans in den Stadien, teilweise schon mit konkreten Zahlen. "Wir freuen uns darauf, 12.000 Fans in der Johan-Cruyff-Arena zu begrüßen. Aber wir sind uns darüber im Klaren, dass das Coronavirus unvorsehbar ist und dass es keine Garantien gibt" , sagte Gijs de Jong, Turnierdirektor in Amsterdam in einer Mitteilung des niederländischen Verbandes KNVB. "Wir bleiben jedoch zuversichtlich, dass sich die Situation im Juni so weit verbessert hat, dass noch mehr Zuschauer teilnehmen können."

Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge erklärte die Stadtverwaltung in Bilbao die Bereitschaft, 25 Prozent der Plätze im Estadio de San Mamés bei den EM-Spielen mit Fans zu besetzen, also etwa 13.000 Menschen. Das gehe, solange die Infektionsraten, die Krankenhausbelegung und die Auslastung der Intensivstationen in festgelegten Rahmen blieben, hieß es. Gabriele Gravina, Präsidentin der italienischen Verbandes FIGC, nannte in einer Mitteilung die Zusage der Regierung für Fans bei den Spielen in Rom eine "hervorragende Nachricht" . Der italienische Gesundheits-Staatssekretär Andrea Costa sprach in einem Radiointerview von 15.000 Fans, was einer Auslastung von etwa 20 Prozent entspräche. Der schottische Verband teilte mit: "Wir freuen uns, dass die schottische Regierung die Genehmigung erteilt hat, Zuschauer bis zu 25 Prozent der Stadionkapazität zu ermöglichen."

Russland hatte bereits vor längerer Zeit eine Auslastung des Stadions in Sankt Petersburg von 50 Prozent in Aussicht gestellt. Dänemark teilte Ende März mit, in Kopenhagen auf 33 Prozent zu hoffen. Auch Rumänien will Fans bei den Spielen in Bukarest zulassen. In England finden derzeit Tests mit Fans in den Stadien beim Ligapokal-Finale und im Halbfinale des FA-Cups statt, Medienberichten zufolge hofft der englische Verband FA auf 50 Prozent oder sogar eine noch höhere Auslastung bei den EM-Spielen in Wembley.