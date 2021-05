"Lieber Fußball-Fan" , schreibt die UEFA in ihren E-Mails zum Widerruf zahlreicher Eintrittskarten. "Es tut uns leid, Sie informieren zu müssen, dass Ihre Ticket(s) für die UEFA EURO 2020 widerrufen worden sind."

Hintergrund sei, dass für die Spielorte eine Auslosung stattgefunden habe, an denen die Zahl der verkauften Eintrittskarten die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt. Mehrere Fans berichteten der Sportschau von der Absage durch die UEFA.

Wegen der Coronavirus-Pandemie gilt in zehn der elf Stadien eine eingeschränkte Kapazität. Nur in Budapest soll es ein volles Stadion geben. Die aktuelle Maßnahme der UEFA bedeutet allerdings nicht, dass es zu Geisterspielen in München kommen wird.

Organisatoren in München hoffen weiter auf Fans in den Stadien

Denn die Organisatoren in München hoffen weiter darauf, Fans ins Stadion lassen zu können. In das Stadion passen in normalen Zeiten bei internationalen Spielen rund 70.000 Menschen.

Dass bei der EURO 2020 diese Zahl kleiner werden wird, ist schon länger klar. Die Stadt München hatte drei Szenarien veröffentlicht:

27.000 Fans (40,2 Prozent der Gesamtkapazität)

(40,2 Prozent der Gesamtkapazität) 14.500 Fans (21,6 Prozent)

(21,6 Prozent) 0 bis 7.000 Fans (bis etwa 10,0 Prozent)

Favorisiert wird das mittlere Szenario mit 14.500 Fans. Eine Entscheidung darüber soll nach Informationen der Sportschau aber erst in den kommenden Tagen fallen. "Welches Szenario umgesetzt werden kann und wie viele Zuschauer die Spiele letztlich im Münchner Stadion verfolgen können, wird die zum Turnierzeitraum gültige Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vorgeben" , teilte die Stadt am 19. April 2021 mit.

Für eine aktuelle offizielle Stellungnahme waren zunächst weder die Stadt München noch der DFB oder die UEFA zu erreichen. Damit bleibt auch unklar, wie viele Karten genau und für welche Spiele widerrufen worden sind.

Maßnahme als erste Reduzierung des Publikums

Die Maßnahme der UEFA soll nach Informationen der Sportschau das Publikum vorab reduzieren. Denn zumindest besteht Klarheit darüber, dass es kein volles Stadion geben wird. Das erste Spiel des Turniers in München findet am 15. Juni zwischen Deutschland und Weltmeister Frankreich statt.