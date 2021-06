Harry Kane trägt wie Neuer eine Regenbogenbinde

Die englische Mannschaft schloss sich zugleich einer Aktion des DFB für Toleranz und Vielfalt an. Englands Kapitän Harry Kane führte seine Mannschaft wie auch Manuel Neuer mit einer Binde in Regenbogenfarben auf den Platz.

ProFans: Zweifel an Glaubwürdigkeit

Kritik an der Aktion kommt von der Organisation ProFans - denn die zweifelt an der Glaubwürdigkeit. " Grundsätzlich ist es gut und schön, dass so etwas möglich ist, und natürlich ist das ein positives Zeichen ", sagte Sprecher Sig Zelt der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Er betonte aber auch: "Das lässt deutlich Raum für Zweifel an der Authentizität. Man weiß ja, wie durchgedacht die öffentlichen Äußerungen von Marketingabteilungen wie beim DFB sind."

Die Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, Dagmar Freitag, sprach der dpa zufolge von einer "richtigen Botschaft". Sie warnte bei den Aktionen aber auch vor einer " Verwässerung, wenn sie zur Routine werden ".

Stand: 29.06.2021, 18:03