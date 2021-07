"Spieler des Spiels" - wer den Titel vergibt und wie Ronaldo die Regeln brach

Sponsor im Mittelpunkt, Titel wurde in "Star of the Match" umbenannt

Michael Ballack wurde 2004 unter anderem beim Gruppenspiel gegen die Niederlande geehrt (1:1)

Grundsätzlich geht es vorrangig darum, einen Sponsor in Szene zu setzen. Verschiedene Werbeträger haben in der Vergangenheit die Auszeichnung "Man of the Match" präsentiert, nun wurde der Preis in "Star of the Match" umbenannt, der Sponsor trägt einen Stern im Logo.

Iniesta und Ronaldo mit den meisten Auszeichungen

Häufigster Titelträger aus Deutschland ist Michael Ballack mit drei Ehrungen. Von allen Spielern haben Andres Iniesta und Cristiano Ronaldo die meisten Auszeichnungen erhalten - nämlich sechs. Der Titel ist aber auch mit Pflichten verbunden, wie Ronaldo 2016 erfuhr.