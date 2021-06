Landesumriss mit der Krim darf auf den Trikots bleiben

Während die UEFA die Slogans beanstandet, hatte sie den Landesumriss mitsamt der von Russland annektierten Krim auf den Trikots der Ukraine erlaubt. Russland hatte dagegen protestiert. Die UEFA betonte, eine Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen habe "die territorialen Grenzen so anerkannt, wie sie durch das Design allgemein dargestellt sind".

Ihren Turnierstart hat die Ukraine am Sonntag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Amsterdam gegen die Niederlande in der Gruppe C. Russland und die Ukraine können im Turnierverlauf frühestens im Viertelfinale aufeinander treffen.

sid/nch | Stand: 12.06.2021, 00:05