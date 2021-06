Das Estadio de La Cartuja hatte eigentlich nie optimale Voraussetzungen für Fußballspiele. Eine Laufbahn trennte die Fans lange vom Spielfeld, weitläufig ist der Bau, in dem in pandemiefreien Zeiten 57.619 Fans Platz finden.

Aber die Laufbahn ist ein Teil der Geschichte des Stadions, das 1999 errichtet worden ist. Damals fand in Sevilla nämlich die Leichtethletik-WM statt und die Stadt hatte darüber hinaus Größeres im Sinn: Olympia.

Sevilla wollte die Spiele 2004, 2008 und 2012

2004 und 2008 wies das IOC aber die Bewerbungen von Sevilla schon vor der Abstimmung zurück, die Spiele gingen nach Athen und Peking. 2012 schied Sevilla in einem nationalen Vorentscheid gegen Madrid aus, die Spiele fanden am Ende in London statt. Das Stadion erfüllte also nie seinen angedachten Zweck.

Eine sinnvolle Nachnutzung sollte durch die beiden großen Fußballklubs der Stadt sichergestellt werden. Die Hoffnung war, dass sich der FC Sevilla und Betis Sevilla das Stadion teilen, so wie es beispielsweise Inter und der AC Mailand tun. Die Klubs winkten ab, nutzten es allenfalls bei Umbaumaßnahmen ihrer eigenen Arenen. Sevilla hatte ein 120 Millionen Euro teures Stadion, aber kaum eine Nutzung der Sportstätte.