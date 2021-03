Rumäniens Sportminister Eduard Novak kündigte im Sender "Digisport" "eine spezielle Regierungsentscheidung" an, um Fans den Zutritt bei den EM-Spielen in Bukarest zu ermöglichen. Das habe er bereits bei Premierminister Florin Catu angesprochen.

"Andernfalls laufen wir Gefahr, von der Liste der Austragungsstädte gestrichen zu werden" , sagte Novak bei "Digisport". "Es wäre eine Katastrophe für uns."

Rumänien: Ausgangssperre verhängt, Inzidenz bei 186

Derzeit gilt in Rumänien nach Angaben des Auswärtigen Amtes der sogenannte "Alarmzustand". Restaurants, Diskotheken und Kneipen sind geschlossen, private und öffentliche Feiern sind drinnen wie draußen verboten.

Eine Maskenpflicht gilt ab dem Alter von fünf Jahren in ganz Rumänien. Eine generelle Ausgangssperre tritt täglich von 22 Uhr bis 5 Uhr mit wenigen Ausnahmen in Kraft.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Rumänien lag am Freitag (19.03.2021) nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität Baltimore bei 186, vor vier Wochen betrug der Wert knapp 87. Fast 22.000 Menschen sind in Rumänien bislang an oder mit Corona gestorben.

Die rumänische Mannschaft wird bei der EM-Endrunde nicht zu sehen sein, sie scheiterte in der Qualifikation in Gruppe F klar. Spanien und Schweden setzten sich dort durch.