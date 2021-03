"Die Option, dass irgendein Spiel der EM ohne Fans ausgetragen wird, ist vom Tisch" , sagte Ceferin dem englischen Sender "Sky Sports" am Dienstag (16.03.2021). Der UEFA-Präsident sagte in einem Interview mit der kroatischen Zeitung "Sportske novosti" am Sonntag außerdem: "Die ideale Variante ist, in allen zwölf Ländern zu spielen. Aber es ist möglich, dass das Turnier in zehn oder elf Ländern gespielt wird, wenn einige Länder die Bedingungen nicht erfüllen."

Ceferins Aussagen erzeugen erheblichen Druck auf die zwölf Städte, in denen die EM ausgetragen werden soll. In München sind die drei Gruppenspiele der deutschen Mannschaft gegen Frankreich, Portugal und Ungarn angesetzt, hinzu kommt ein Spiel im Viertelfinale des Turniers, das ursprünglich im Sommer 2020 geplant und dann wegen der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr verschoben worden war. Die UEFA hatte vor der Pandemie die Summe von 2,1 Milliarden Euro als Ziel bei den Einnahmen aus dem Turnier ausgegeben.

DFB und München ohne Kommentar, derzeit keine Fans in München erlaubt

Das Stadion in München soll Austragungsort der EM 2021 sein.