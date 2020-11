EM-Playoffs

Im Finale A lag Ungarn am Donnerstag bis kurz vor Spielende gegen Island zurück und gewann in einer dramatischen Schlussphase doch noch. Gylfi Sigurdsson (11. Minute) hatte Island in Führung gebracht, doch Loic Nego (88.) und Dominik Szoboszlai (90.+2) drehten das Spiel zugunsten der Ungarn.

Im kommenden Sommer wird Ungard damit zum vierten Mal überhaupt an einer EM-Endrunde teilnehmen. In der Gruppe F ist Ungarn am 23. Juni in München der letzte Kontrahent der deutschen Mannschaft in der Vorrunde. Zuvor bekommt es das Team um Keeper Gulacsi, der beim Gegentreffer von Sigurdsson noch gepatzt hatte, mit Titelverteidiger Portugal und Weltmeister Frankreich zu tun.

Premiere für Nordmazedonien

Überwältigte Mazedonier

Im Playoff-Finale D setzte sich die Nummer 65 der Weltrangliste am Donnerstagabend (12.11.2020) in Tiflis mit 1:0 (0:0) gegen Georgien durch. Goran Pandev, 37, vom italienischen Erstligisten FC Genua erzielte das Siegtor (56. Minute), das den "Roten Löwen" erstmals die Teilnahme an einem großen Turnier sicherte.

Schon vor dem Spiel hatte der Trainer Igor Angelowski gesagt: "Wir freuen uns, im Finale zu stehen - aber wir planen nicht, dort anzuhalten." Offenbar hatten seine Spieler genau zugehört, der Plan jedenfalls ging auf. Bei der EURO (11. Juni bis 11. Juli 2021) wird Nordmazedonien in der Gruppe C gegen die Niederlande, Ukraine und Österreich spielen.

Erst vor knapp einem Monat waren beide Teams in der C-Liga der Nations League aufeinandergetroffen und hatten sich im zweiten Duell zum zweiten Mal 1:1 getrennt. Im Halbfinale der Playoffs hatte sich Georgien mit 1:0 gegen Belarus und Nordmazedonien mit 2:1 gegen den Kosovo durchgesetzt.

