EM-Playoffs - Ein Gegner Deutschlands und drei weitere Teams gesucht

Die deutsche Mannschaft hat unabhängig vom Ausgang des Spiels in allen drei Partien der Gruppenphase Heimspiele in München, auch wenn Ungarn als Mitgastgeber der Gruppe dabei sein sollte. Das direkt qualifizierte Team - in diesem Fall Deutschland - wurde von der UEFA besser gestellt und hat im möglichen direkten Duell zweier Gastgeber Heimrecht.

Playoff B: Nordirland könnte Heimteam in Dublin werden

Nordirlands Verteidiger Jamal Lewis

Nordirland: Sollte Nordirland die Qualifikation schaffen, wäre die Mannschaft bei der EM für zwei Spiele das "Heimteam" in Dublin. "Wir wissen, dass wir in einer Gruppe in Dublin landen können und dass wir gegen Spanien spielen könnten" , sagte Patrick Nelson, Chef des Verbandes in Nordirland, dem britischen Sender "Sky". "Wir freuen uns sehr auf die Playoffs." Nordirland, das 2016 in einer Gruppe mit der deutschen Mannschaft spielte, ist allerdings schwach in Form. Im Playoff-Halbfinale gewann Nordirland erst im Elfmeterschießen gegen Bosnien. Betrachtet man dieses Spiel als Remis, ist Nordirland seit sieben Spielen sieglos.

Slowakei: Das Team war bei der EM 2016 ebenfalls dabei und verlor im Achtelfinale mit 0:3 gegen Deutschland. Nun ist das Team wieder nah an einer Turnierteilnahme, steckt aber in der Krise. Zwar gewann auch die Slowakei ihr Halbfinale gegen Irland im Elfmeterschießen, holte aus neun Spielen zuletzt aber ansonsten nur einen Sieg. Deshalb trennte sich der Verband von Trainer Profi Pavel Hapal, der früher in der Bundesliga für Leverkusen spielte. Stefan Tarkovic ist nun Interimstrainer der Mannschaft, die in ihrer Nations-League-Gruppe sieglos Letzter ist.

Die Coronalage: In der Slowakei läuft der Versuch, die komplette Bevölkerung auf das Virus zu testen. Nordirland hat Schulen, Restaurants, Kneipen und zahlreiche Geschäfte geschlossen. Nordirlands Jordan Jones von den Glasgow Rangers flog aus dem Kader, weil er in Glasgow an einer Party teilnahm. Trainer Ian Baraclough sagte, er habe Jones mitgeteilt, was er darüber denke. "Ich werde ihn bei den nächsten Spielen wieder berücksichtigen. Hoffentlich wird er dazulernen." Ganz so groß ist die Vorsicht in Nordirland nicht: Der Verband kündigte an, 1.060 Fans ins Stadion zu lassen.

Pfad B, Endspiel:

Nordirland - Slowakei (12.11.2020, 20.45 Uhr in Belfast)

Stadion:

Windsor Park in Belfast

Schiedsrichter:

Felix Brych (München)

Weg ins Finale:

Bosnien - Nordirland 1:1 n. V. (1:1, 1:0), 3:4 i. E.

Slowakei - Irland 0:0 n. V., 4:2 i. E.

Playoff C: Serbien könnte auf Kroatien treffen, Schottland will den Bann brechen

Das Stadion Rajko Mitic in Belgrad

Serbien: Sollte sich Serbien über die Playoffs qualifizieren, erwartet Glasgow die Gastgeberrolle für ein brisantes Spiel: Serbien und Kroatien, in den 90er Jahren Kriegsgegner, würden am letzten Gruppenspieltag in Schottland aufeinandertreffen. Mehrere politisch brisante Spiele hat die UEFA in der Vergangenheit ausgeschlossen, Serbien gegen Kroatien gehört nicht dazu. Dafür muss Serbien aber erst im Playoff-Finale die Schotten schlagen - allerdings ist Serbien nicht gut drauf und gewann in der aktuellen Nations League noch kein Spiel. Das Halbfinale gewann Serbien gegen Norwegen in der Verlängerung.