EURO 2020 - Auslosung der Playoffs bringt nur ein wenig mehr Klarheit

Das Heimrecht in den vier Endspielen wird am Freitag vorab ausgelost.

Wann gespielt wird

Am 26. März 2020 finden die 16 Halbfinalspiele statt, die Endspiele am 30. März. Alle Spiele werden jeweils um 20.45 Uhr angepfiffen, in besonderen Fällen um 18 Uhr.

Die Verteilung in den Gruppen

Die vier Pfade müssen in die Gruppen C, D, E und F (mit Deutschland) verteilt werden. Denn mit Irland, Schottland, Ungarn und Rumänien befinden sich vier potenzielle Gastgeber in den Playoffs, die im Erfolgsfall den Gruppen mit den jeweiligen Austragungsorten zugeteilt werden müssen.

Pfad B führt deshalb wegen Irland garantiert in Gruppe E (Dublin).

Pfad A ODER Pfad C wird zwei Gastgeber haben, der andere einen. (A: Rumänien und/oder Ungarn, C: Schottland (schon sicher) und Rumänien oder Ungarn)

Pfad D hat keinen Gastgeber.

Was das für die deutsche Mannschaft bedeutet

Folgende Fälle sind möglich:





Ungarn ist alleiniger Gastgeber in Pfad A: Dann führt Pfad A ohne Frage in die Gruppe F mit Deutschland (München/Budapest).

Ungarn ist mit Schottland in Pfad C: Dann wird Pfad C mit Pfad D gekoppelt, beide Pfade werden bei der Endrunden-Auslosung am 30. November (18 Uhr) in Bukarest auf die Gruppen D (Glasgow wegen Schottland) und F (Budapest wegen Ungarn) verteilt - so können die Teams bei Bedarf getauscht werden. Ein Beispiel: Führt Pfad C nach der Auslosung in Gruppe F und Ungarn qualifiziert sich, bleibt alles so, wie es ist. Das gilt auch für den Fall, dass sich keiner der beiden Gastgeber durchsetzt. Sollte aber Schottland Sieger des Playoffs sein, darf der Pfad nicht mehr in Gruppe F führen. Dann tauscht Schottland mit dem Sieger der Playoffs D die Gruppen, damit die Mannschaft in Glasgow spielt. Der Sieger von Pfad D käme in die Gruppe F zu Deutschland hinzu.

Ungarn ist mit Rumänien in Pfad A: Dann wird Pfad A mit Pfad D gekoppelt, im Bedarfsfall läuft das selbe Spiel wie im Beispiel beschrieben. Nur mit Pfad A, Rumänien und Gruppe C.

Dann wird Pfad A mit Pfad D gekoppelt, im Bedarfsfall läuft das selbe Spiel wie im Beispiel beschrieben. Nur mit Pfad A, Rumänien und Gruppe C. Alle Hintergründe zur Setzliste, zu den Lostöpfen und zur Gruppeneinteilung im Zuge der Endrunden-Auslosung gibt es hier.

Zurzeit gibt es also zwölf mögliche Gegner aus den Playoffs für Deutschland, nach der Auslosung in Bukarest werden es noch vier oder acht sein.

Was alles spannend wird

Mögen die Playoffs auch noch so kompliziert sein, schon jetzt zeichnen sich eine Menge spannende Geschichten ab. In Pfad B ist ein brisantes Finale zwischen Irland und Nordirland möglich. Setzt sich Nordirland in dem Pfad durch, könnte die Mannschaft in der Endrunde zwei Mal "Heimteam" in Dublin werden.

Kosovo kann für die UEFA ein Stressfaktor und für das Turnier ein politisches Thema werden. Die Mannschaft darf aus Sicherheitsgründen nicht gegen Serbien, Bosnien oder Russland spielen. Diese Spiele sind erst ab dem Achtelfinale möglich. Außerdem erkennen vier Gastgeberländer des Turniers - Russland, Aserbaidschan, Rumänien und Spanien - das Land nicht als Staat an.

Und auch anderen Mannschaften winkt das Debüt bei einer EM: Beispielsweise Georgien, Weißrussland oder Nordmazedonien. Aber auch Israel, das in Asiens Konföderation häufig boykottiert wurde und erst seit dem Zusammenbruch des Ostblocks 1991 Mitglied in der UEFA ist, könnte erstmals teilnehmen.

Stand: 21.11.2019, 13:54