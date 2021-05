Ukraines EM-Kader: Schewtschenko und das Beste aus Kiew und Donezk

Sage und Schreibe 23 der vorläufig 35 nominierten Spieler im Kader des ehemaligen Milan-Stars Andrej Schewtschenko kommen von Donezk oder Kiew. Das Team aber auf die Spieler aus der Heimat zu reduzieren wäre fatal.

Von Bergamo bis Manchester

In der EM-Qualifikation stand die Ukraine am Ende sogar vor dem amtierenden Europameister und qualifizierte sich ohne Mühe die Endrunde. Und die Qualität spiegelt sich im Kader wieder. Mit Malinovskyi und Kovalenko (beide Atalanta Bergamo), Yarmolenko (West Ham United) und Zinchenko (Manchester City) spielen einige Stars in den besten Ligen Europas.

Aus dem vorläufigen Kader müssen noch neun Spieler gestrichen werden.