Russlands EM-Kader: viel Routine und Hoffnung auf Golovin

Den Kern des russischen Kaders bildet Meister Zenit St. Petersburg. Gleich sieben Profis sind im vorläufigen Aufgebot vertreten. Überhaupt haben in der abgeschlossenen Saison fast alle Profis in der heimischen Liga gespielt.

Der hoch gehandelte Aleksandr Golovin kam nach langer Verletzungspause beim französischen Tabellendritten AS Monaco in der zweiten Saisonhälfte noch in Fahrt und auf 14 Scorerpunkte in 21 Liga-Einsätzen. Auch Aleksei Miranchuk wurde mit Atalanta Bergamo in Italiens Serie A Dritter, war allerdings zumeist Ergänzungsspieler.

Kapitän des relativ alten Kaders mit zahlreichen Spielern jenseits der 30 Jahre ist Stürmer-Routinier Artem Dzyuba. Der 32-Jährige von Zenit St. Petersburg wurde mit 20 Toren in 27 Einsätzen Torschützenkönig der russischen Premier Liga. Aus dem vorläufigen 30er-Kader muss Nationaltrainer Stanislaw Tschertschessow bis zur endgültigen Nominierung noch vier Spieler streichen.