Qualifikation zur EURO 2020

Vorkehrungen in Sachen Russland und Ukraine sind bei der UEFA mittlerweile Routine. Seit im Osten der Ukraine Krieg zwischen der Armee des Landes und den prorussischen Separatisten herrscht, verbot das Exekutivkomitee der UEFA in der Champions League und der Europa League, aber auch in der Nations League oder den Qualifikationswettbewerben zur WM und EM Spiele zwischen Mannschaften aus beiden Ländern.

Das war in den Gruppenphasen der Wettbewerbe meist einfach - und bevor es in den letzten K.o.-Runden hätte eng werden können, löste sich das Problem meist sportlich durch ein Ausscheiden der entsprechenden Teams. Bei der EURO 2020 dürfte es für die UEFA nicht so leicht werden.

Ukraine und Russland mit besten Chancen auf die EURO

Beide Nationalmannschaften haben derzeit sehr gute Chancen, sich für die Endrunde der EURO 2020 zu qualifizieren. Die Ukraine ist in ihrer Gruppe mit sechs Punkten Vorsprung auf Platz drei Tabellenführer und spielt am Freitag (11.10.2019) gegen Litauen, am Montag folgt das vorentscheidende Heimspiel gegen Portugal. Russland hat als Gruppenzweiter schon acht Punkte Vorsprung und ist praktisch durch.

Russlands Mario Fernandes

Wenn beide Mannschaften dabei sind, stellt sich für die UEFA also erneut die Frage, wie die beiden politischen Konfliktparteien auch sportlich auseinandergehalten werden. Die Lösung auch hier: In der Gruppenphase ist eine Begegnung beider Mannschaften nicht möglich, außerdem darf die Ukraine nicht in Gruppe B gelost werden, in der Sankt Petersburg neben Kopenhagen ein Austragungsort sein wird. Doch nach der Gruppenphase sieht es anders aus.

In der K.o.-Phase ist jedes Spiel möglich

"Die Restriktion gilt nur in der Gruppenphase" , schreibt die UEFA. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Teams in der K.o.-Phase aufeinandertreffen." In der K.o.-Phase ist das brisante Spiel also möglich. Die Regel, nach der auch die vier besten der sechs Gruppendritten das Achtelfinale erreichen, macht es den beiden starken Mannschaften darüber hinaus auch noch schwer, "rechtzeitig" auszuscheiden.

Und die Regel der Gruppendritten lässt auch keine weitere Einschränkung auf den Spielplan zu. Wenn das sportliche Ergebnis es will, könnte es die Ukraine zu einem Gastspiel in Sankt Petersburg führen.

Letztes Länderspiel vor 20 Jahren

1998 sind die Nationalmannschaften Ukraines und Russlands in der Qualifikation zur EM 2000 zum bislang letzten Mal in einem Pflichtspiel aufeinandergetroffen. Am 5. September 1998 gewann die Ukraine in Kiew 3:2, am 9. Oktober 1999 gab es ein 1:1 in Moskau.

Für zwei wäre ein solches Aufeinandertreffen aber nichts Neues: Ukraines heutiger Trainer Andrej Schewtschenko stand in beiden Spielen in der Startelf, Russlands Trainer Stanislaw Tschertschessow saß zumindest im Hinspiel auf der Bank.

Weitere politische Themen: Serbien, Kosovo und Baku

Russland gegen Ukraine - das ist nur eines von mehreren möglichen politischen Themen für das Turnier. Auch eine Qualifikation von Serbien und Kosovo ist keineswegs unwahrscheinlich, diese Begegnung ist ebenfalls nur in der Gruppenphase ausgeschlossen. Beim Kosovo kommt hinzu, dass vier Gastgeberländer das Land nicht als Staat anerkennen, die Mannschaft aber mit Flagge und Hymne empfangen sollen. Hinzu kommt der erneute Ausflug des europäischen Spitzenfußballs nach Aserbaidschan, was zu ähnlichen Diskussionen wie um das Europa-League-Finale 2019 führen kann.

Stand: 11.10.2019, 14:16