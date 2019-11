In einem Spiel ohne viele Torchancen verwaltete die Türkei am Donnerstagabend (14.11.2019) am Ende nur noch das Unentschieden. Der Punktgewinn reichte den Türken, um die EM-Qualifikation perfekt zu machen. Die Türkei blieb damit erneut ohne Gegentor und hat in neun Qualifikationsspielen erst drei Gegentore kassiert. Bei den Isländern verletzte sich der Augsburger Stürmer Alfred Finnbogason in der ersten Halbzeit an der Schulter und musste ausgewechselt werden.

Auch Frankreich ist damit qualifiziert

Durch das Unentschieden ist auch Weltmeister Frankreich unabhängig vom Ausgang der heutigen Partie gegen Moldawien (Anstoß: 20:45 Uhr) für die EM 2020 qualifiziert, da die Franzosen gegen Island den direkten Vergleich gewonnen haben. Für die Franzosen geht es jedoch noch um den Gruppensieg. Die Türkei und Frankreich sind die Teams sieben und acht, die sich für die Fußball-EM 2020 qualifizieren konnten.

Stand: 14.11.2019, 20:02