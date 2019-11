Das Nationalteam um den Leverkusener Keeper Lukas Hradecky setzte sich am Freitagabend (15.11.2019) in Helsinki mit 3:0 (1:0) gegen Liechtenstein durch. Die Treffer erzielten Jasse Tuominen (21. Minute) und der Ex-Schalker Teemu Pukki (64., 75.) mit einem Doppelpack. Durch den Sieg vor 9.804 Zuschauern ist den Finnen der zweite Platz in der EM-Qualifikationsgruppe J und damit die Teilnahme an der Europameisterschaft 2020 nicht mehr zu nehmen.

Noch nie zuvor hatten sich die finnischen Fußball-Männer - im Gegensatz zu den Fußballerinnen des Landes - bislang für die Endrunde einer Welt- oder Europameisterschaft qualifiziert. In Helsinki und anderen Teilen des Landes wurden große Feiern erwartet.