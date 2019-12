Eintrittskarten für die Fußball-EM 2020 - zu wenige, zu teuer

*Der allgemeine Verkauf durch die UEFA soll sicherstellen, dass theoretisch jeder Fan Zugang zu jedem Spiel haben kann. Dieser endete bereits am 12. Juli. 1,5 Millionen Karten gab es, die UEFA registrierte 19,3 Millionen Anträge und verteilte die Karten per Losverfahren.

Nun geht es um die teilnehmenden Teams, also im Schnitt 32 Prozent der Karten. Um die Eintrittskarten für das Spiel Frankreich gegen Deutschland in München am 16. Juni 2020 können sich ausschließlich Fans der beiden Teams bewerben. 12.000 Karten stehen beiden Verbänden in dem bei internationalen Spielen 70.000 Menschen fassenden Stadion jeweils zur Verfügung. Das ist mit Sicherheit zu wenig.

Wie man sich um Karten bewerben kann

Der DFB vergibt die Karten ausschließlich über den Fan-Club Nationalmannschaft, in dem man Mitglied sein muss. Das beanstandete das Bundeskartellamt im Vorfeld der WM 2018. Seitdem ist eine Turnierregistrierung möglich, das ist eine auf die euro 2020 zeitlich beschränkte Mitgliedschaft zum Preis von 10 Euro möglich. Zudem ist ein Zugang zum Ticketportal der UEFA nötig.

So kommt man an Karten:

Registrierung im Fan-Club Nationalmannschaft, hier möglich. Erstellung eines UEFA-Accounts. Kauf von Karten im Ticketportal der UEFA.

Wie die Karten vergeben werden

Es gibt ein System von Bonuspunkten für dauerhafte Mitglieder des Fan-Clubs. Wer dort zehn Jahre Mitglied ist, erhält beispielsweise vier Punkte, für jedes besuchte Spiel der Nationalmannschaft gibt es zwei Punkte. Diese Punkte sind zunächst entscheidend in den drei Verkaufsphasen des DFB.

4. Dezember, 14 Uhr: Wer sieben Bonuspunkte hat, kann sich auf ein erstes Ticketkontingent bewerben (maximal eine Karte).

Wer sieben Bonuspunkte hat, kann sich auf ein erstes Ticketkontingent bewerben (maximal eine Karte). 8. Dezember, 14 Uhr: Wer fünf Bonuspunkte hat, kann sich auf ein zweites Kontingent bewerben (maximal eine Karte).

Wer fünf Bonuspunkte hat, kann sich auf ein zweites Kontingent bewerben (maximal eine Karte). 12. Dezember, 14 Uhr: Jeder Fan, der alle oben genannten Registrierungen vorgenommen hat, kann sich auf ein letztes Kontingent bewerben und dabei bis zu vier Karten kaufen.

Worüber bei der Vergabe gestritten wird

Bislang lief die Vergabe unter der Maßgabe der Bonuspunkte so, dass die ersten 40 Prozent der Karten ausschließlich an die "punktbesten" Fan-Club-Mitglieder gingen und dort nach Rangliste. Nun befinden sie sich diese Fans in Gesellschaft mit denjenigen, die nur sieben Punkte haben.

Deshalb fürchteten einige dieser besonders treuen Fans, dass sie nach Weißrussland und Nordirland gereist sein werden, aber die Endrunde der EM verpassen. "Es gibt einfach zu wenig Informationen, wie der genaue Ablauf sein wird" , sagt Lorenz Gilch aus Passau, der 21 Bonuspunkte hat, im Gespräch mit sportschau.de. "Die Nervosität ist groß."

Auf Anfrage liefert der DFB aber eine beruhigende Antwort für diese Fangruppe. "Jedes Mitglied, das sieben oder mehr Bonuspunkte gesammelt hat und sich bei der UEFA um eine Eintrittskarte bewirbt, wird in der ersten Phase definitiv ein Ticket erhalten" , teilt der Verband mit. Nach Informationen der Sportschau werden damit aber bereits mehr als 2.000 der 12.000 Karten weg sein. Das System der Bonuspunkte belohnt zwar die treuen Fans, verkleinert aber auch die Chancen aller anderen Anhänger.

In der K.o.-Runde wird es noch enger