EURO 2020: München bleibt Spielort, gibt aber keine Garantie für Fans

DFB -Präsident Fritz Keller begrüßte den Beschluss des UEFA -Exekutivkomitees am Freitag (23.04.2021) als "wichtiges Signal" und sagte einer Mitteilung zufolge, die Partien könnten "vielleicht sogar vor Publikum" stattfinden, "wenn es die pandemische Entwicklung zulässt" . Das steht allerdings im Widerspruch zur Kommunikation der UEFA.

UEFA sieht Fans im Stadion bestätigt, die bayerische Regierung nicht

"Das UEFA-Exekutivkomitee ist heute per Videokonferenz zusammengetreten und wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass die zuständigen Behörden die Durchführung aller vier Partien der UEFA EURO 2020 in München mit mindestens 14.500 Zuschauern genehmigt haben, weshalb die Stadt als Austragungsort bestätigt wurde" , hieß es in einer Mitteilung. Das sieht man in Bayern anders.

"Alles ist vorbehaltlich der pandemischen Lage" , sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann ( CSU ) der Deutschen Presse-Agentur in München und widersprach damit der UEFA. Die Landesregierung Bayerns hatte laut DFB ihr Einverständnis mit einem sogenannten "Leitszenario" erklärt, in dem eine Mindestkapazität von 14.500 Zuschauern in München für "realistisch" gehalten wird - keine Rede von einer Garantie. "Es wird erst vom Infektionsgeschehen abhängig gemacht werden können, ob die Möglichkeit besteht, Zuschauer ins Stadion einzulassen oder nicht" , sagte auch ein Sprecher des für Sport zuständigen Bundesinnenministeriums.

"Ob es vor Zuschauern ist und vor wie vielen, konnte ich schon vor einer Woche nicht sagen. Das kann auch heute niemand sagen, deswegen gab es auch bis zum heutigen Tag keine Zusagen irgendwelcher Zuschauergarantien" , sagte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter ( SPD ).

Vier Spiele in München, K.o.-Spiel war besonders fraglich

Geplant in der Arena sind die deutschen Heimspiele gegen Frankreich, Portugal und Ungarn. Auch ein Viertelfinale wird in München stattfinden. Dieses K.o. -Spiel hatte nach Sportschau-Informationen bis zuletzt besonders auf der Kippe gestanden, da sich die UEFA an einem anderen Spielort mehr Zuschauer erhofft hatte.

Die Stadt München hatte bei der UEFA drei Szenarien für eine Teilzulassung eingereicht. Das nun von Bayern genehmigte sogenannte "Leitszenario" sieht 14.500 Zuschauer (21,6 Prozent der Gesamtkapazität) in der Arena vor. In weiteren Szenarien seien knapp 27.000 Zuschauer (40,2 Prozent) möglich, im schlechten Fall sah eine Option nur zwischen 0 und 7.000 Menschen (etwa zehn Prozent) im Stadion vor.