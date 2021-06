Nur Spanien patzt

Von den Favoriten brachten sich einige schon am ersten Spieltag eindrucksvoll in Stellung. Italien (gegen die Türkei) und Belgien (gegen Russland) feierten zum Auftakt deutliche 3:0-Siege. Das gelang auch Portugal gegen Ungarn, doch der Titelverteidiger tat sich dabei lange Zeit schwer.

England gewann das Spitzenspiel seiner Gruppe gegen Vize-Weltmeister Kroatien und setzte dabei ebenso eine Duftmarke. Frankreich behielt beim Kracher gegen Deutschland die Oberhand. Dabei wurde deutlich, dass die "Equipe Tricolore" zurecht als Topfavorit gehandelt wird. Doch auch das Team von Bundestrainer Joachim Löw zeigte, dass es im weiteren Turnierverlauf noch eine Rolle spielen kann.

Die spielfreudigen Niederländer offenbarten beim 3:2 gegen die Ukraine in der Abwehr einige Wackler, überzeugten dafür in der Offensive. Das gelang Spanien gegen defensiv eingestellte Schweden trotz Ballbesitzfußball nicht. Da fehlte es vorne vor allem auch an Effektivität.

Heimvorteil nur auf dem Papier

Der Heimvorteil, in den auch so mancher Außenseiter große Hoffnungen gesetzt hatte, war noch nicht wirklich einer. Die Bilanz aus Sicht der Heimteams: drei Siege, ein Remis und fünf Unentschieden. Vor allem Russland (0:3 in Sankt Petersburg gegen Belgien), Schottland (0:2 in Glasgow gegen Tschechien) und Ungarn (0:3 in Budapest gegen Portugal) hatten sich daheim gewiss mehr ausgerechnet. Auch Deutschland hoffte durch die Unterstützung der Fans auf einen Schub. Dänemark verlor in Kopenhagen gegen Finnland, allerdings unter sehr besonderen Umständen.

Drama um Christian Eriksen