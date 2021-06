Bewährungsprobe für Englands neues Prunkstück

Die sind gemischt. “Erratic” ist ein Wort, mit dem der Torwart oft beschrieben wird – launig, unberechenbar, fahrig. In der abgelaufenen Saison foulte er Liverpools Abwehrchef Virgil Van Dijk so schwer, dass dieser einen Kreuzbandriss erlitt. Wäre Pickfords Herausforderer Nick Pope vom FC Burnley nicht mit Knieproblemen für die EM unpässlich, hätte er wohl um seinen Platz als Nummer eins kämpfen müssen. So ist er gesetzt, und wie meistens in der Nationalmannschaft gibt es nichts zu beanstanden an seinen Leistungen.