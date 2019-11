DFB verteilt Karten an Fanclub

Die genauen Regeln für den Kartenzuschlag legen die nationalen Verbände fest. Der Deutsche Fußball-Bund vergibt das gesamte Kontingent exklusiv an den offiziellen Fanclub der Nationalmannschaft.

Weitere Karten erhältlich

Neben dem Verkaufsfenster für Team-Fans öffnet die UEFA auf der Plattform EURO2020.com auch die Möglichkeit, Karten im generellen Verkauf zu erwerben. Hier sind noch 500.000 Karten für die 51 Turnierspiele verfügbar. In der ersten Verkaufsphase im Sommer waren bereits 1,5 Millionen Karten veräußert worden. Die UEFA registrierte damals 19,3 Millionen Anträge und verteilte die Karten per Losverfahren.

Mit einer mobilen App will die UEFA einen speziellen Service für Fans bieten. Sie können damit in den zwölf Spielorten in zwölf Ländern unter anderem öffentliche Transportmittel nutzen.

sid/dpa/red | Stand: 30.11.2019, 17:56