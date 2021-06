Ukraine: Jaremtschuk und Jarmolenko kümmern sich um alles

Ausgerechnet durch den 3:2-Sieg der Schweden im Gruppenfinale gegen Polen schaffte die Ukraine als einer der vier besten Gruppendritten den Einzug in die K.o-Runde.

Fans in Kiew bedankten sich mit einer schwedisch-ukrainischen Flagge vor Schwedens Botschaft mit der Aufschrift "Tack Sverige för 1/8". Jetzt treffen die beiden Mannschaften am Dienstag (21 Uhr/Liveticker) im Achtelfinale in Glasgow aufeinander.

Premiere für die Ukraine

Das Team von Andrej Schewtschenko feiert dabei eine Premiere. Bei ihrer dritten EM -Teilnahme steht die Ukraine erstmals im Achtelfinale - auch dank der beiden Stürmer Andrej Jarmolenko und Roman Jaremtschuk. Denn die vier Turniertore gehen allesamt auf ihre Konten. Jarmolenko und Jaremtschuk schossen je zwei Tore, zudem legten sie sich gegenseitig auch noch je einen Treffer auf.

Damit haben die beiden schon mehr Tore erzielt als die Ukraine bei den vorherigen beiden EM-Teilnahmen zusammen. 2016 blieben die Osteuropäer torlos, 2012 gab es die bis dato einzigen zwei Tore, und die fielen im Vorrundespiel gegen Schweden (Endstand 2:1). Doppeltorschütze war der heutige Trainer Schewtschenko.