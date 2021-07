UEFA leitet Verfahren gegen Englands Verband ein

Video: Selbstgefällige UEFA-Haltung - die Kehrseite der EURO 2020

Sportschau. . 10:05 Min. . Das Erste.

Die UEFA hat Baku zu einem Spielort der EURO 2020 ernannt. Politische Verfolgung, Folter und Willkürjustiz sind in Aserbaidschan an der Tagesordnung. Die UEFA schweigt dazu und verpasst es auch in Bezug auf Corona und Toleranz, eine klare Position zu beziehen. | video