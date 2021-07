"Sweet Caroline" - eine Sporthymne für alle Gelegenheiten

Am 7. September 2005 feierte die nordirische Nationalmannschaft einen ihrer prestigeträchtigsten Siege der vergangenen Jahre: Gegen England gewannen die Nordiren in der EM-Qualifikation mit 1:0. Die Heimfans feierten den Sieg gegen den ungeliebten Nachbarn überschwänglich mit dem Neil-Diamond-Song "Sweet Caroline", da Caroline phonetisch an "Norn Iron" gemahnt, den umgangssprachlichen Namen Nordirlands im Dialekt.

Es ist eine Ironie der Geschichte, dass beinahe 16 Jahre später die englischen Fans ihren größten Erfolg seit 53 Jahren mit eben jenem Song feiern. Und dann auch wieder nicht, ist der Song doch eine Art universelle Sport-Hymne weltweit. Fans mehrerer englischer Vereine singen das Lied regelmäßig, unter anderem Aston Villa und der FC Arsenal.

Auch in der NFL und MLB gerne gesungen

In den USA wird das Lied bei jedem Heimspiel der Boston Red Sox im achten Inning gespielt, und die Carolina Panthers aus der NFL spielen den Song nach jedem Heimsieg, und der nordirische Dartsspieler Daryl Gurney verwendet "Sweet Caroline" als Einlaufmusik.

Inflationäre Verwendung hin oder her - "Sweet Caroline" hat bei dieser EURO das Kultlied "Football's Coming Home" überflügelt, wie selbst "Three Lions"-Sänger Frank Skinner nach dem Spiel gegen Deutschland zugeben musste. " Es fühlte sich an, als hätten wir gegen Deutschland gewonnen und in der Nachspielzeit gegen Neil Diamond verloren ", so Skinner der BBC zufolge.

Neil Diamond mit Videobotschaft

Selbst Diamond bekam Wind von der unerwarteten Popularität seines Songs und wünschte der englischen Nationalmannschaft viel Erfolg. " Hey, was für eine Freude das war, alle 'Sweet Caroline' singen zu hören in Wembley ", so Diamond in einer Videobotschaft an die England-Fans und fügte hinzu: " Ich hoffe, ihr könnt das wiederholen. "

Konnten sie. Auch nach dem 2:1-Sieg über Dänemark am Mittwoch schallte es wieder "Sweet Caroline" im Wembley-Stadion. Stürmerstar Harry Kane und der englische Nationaltrainer Gareth Southgate freuten sich über den Fangesang: "Ich bin sprachlos, ich weiß nicht was ich sagen soll", hatte Kane schon nach dem Deutschland-Spiel gesagt, als er mitten im Fernsehinterview inne hielt um zu lauschen. Southgate stellte fest: "Ein bisschen 'Sweet Caroline' ist einfach unschlagbar, oder?"

"Three Lions" erfolgreicher in den Charts

In einer Kategorie ist allerdings alles beim Alten geblieben: In den englischen Charts ist nach wie vor "Three Lions" erfolgreicher. Das Lied stieg vor dem EM-Finale gegen Italien am Sonntag um 18 Plätze auf Rang vier. "Sweet Caroline" schaffte es zwar auch in die Charts - aber nur auf Rang 48.

dpa/sid | Stand: 10.07.2021, 09:52