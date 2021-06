Dämpfer für Kroatien - Perisic fehlt wegen Corona-Infektion

Erwischt es jetzt auch Kroatien? Der fünfte publik gemachte Corona-Fall seit dem EM-Start am 11. Juni bedeutet für den Vizeweltmeister im Kampf um den Viertelfinal-Einzug einen schweren Rückschlag.

Der frühere Bundesliga-Star Ivan Perisic hat sich mit dem Coronavirus infiziert und fehlt damit in jedem Fall am Montag (18 Uhr) im Achtelfinale gegen Spanien. Bei drei der vier vorangegangenen Corona-Fälle verlor die jeweils betroffene Auswahl das folgende Spiel.

Spieler in Isolation

Das wollen die Kroaten in Kopenhagen unbedingt verhindern. Perisic sei sofort von seinen Teamkollegen isoliert worden und habe sich in eine zehntägige Quarantäne begeben, teilte der kroatische Fußball-Verband in der Nacht zum Sonntag mit. Alle anderen Mitglieder des kroatischen EM-Kaders sowie Trainer und Betreuer seien negativ getestet worden.

Auch bei den Fällen des Russen Andrej Mostowoi, des Portugiesen João Cancelo, des Slowaken Denis Vavro und des Schotten Billy Gilmour gab es im Anschluss keine Team-Quarantäne. Betroffen waren die Mannschaften in ihrer Vorbereitung dennoch sehr - und drei von vier Spielen im Anschluss gingen verloren. Nur Portugal gewann gegen Ungarn (3:0).

Leistungsträger Perisic

Perisic ist als Leistungsträger Kroatiens nicht gleichwertig zu ersetzen. Der 32 Jahre alte Offensivspieler von Inter Mailand dürfte auch im Falle eines Weiterkommens im Viertelfinale und wohl auch in einem möglichen Halbfinale fehlen. Perisic ist seit diesem Turnier EM-Rekordtorschütze seines Landes. "Er bringt immer sein Maximum", hatte Trainer Zlatko Dalic die Leistungen von Perisic zuletzt besonders hervorgehoben. Beim 1:1 gegen Tschechien rettete Perisic ein Remis, gegen Schottland sicherte er mit dem 3:1 Platz zwei.

Laut dem kroatischen Verband habe er das positive Testergebnis bei dem Profi von Inter Mailand am Samstagabend im Rahmen einer regulären Testreihe erhalten. Da alle anderen Tests negativ gewesen seien, konnte die Auswahl die Reise nach Dänemark angehen.

Teamquartier in der Heimat

Kroatien hat sein Teamquartier wegen der Corona-Pandemie in der Heimat in Rovinj. Grund dafür war die Sorge, dass bei einem positiven Corona-Fall bei den Vorrundenspielen in Großbritannien die ganze Mannschaft möglicherweise in Quarantäne gemusst hätte. "Die Bedingungen sollten für alle dieselben sein. Es sind nicht dieselben für alle", hatte Trainer Dalic während der Vorrunde gesagt. Die bisherigen Corona-Fälle kurz vor oder während der EM hatten keine Team-Quarantäne zur Folge.

In der Bundesliga spielte Perisic für Borussia Dortmund und den VfL Wolfsburg, ehe er als Leihspieler von Inter Mailand mit dem FC Bayern in der Saison 2019/2020 das Triple gewann. Mit vier EM-Toren führt er die Rangliste der besten Torschützen Kroatiens an. Mario Mandzukic, Luka Modric und Davor Suker trafen bei Fußball-Europameisterschaften jeweils dreimal. "In der Vergangenheit waren wir immer da, wenn wir mussten", hatte Perisic den Weg für die entscheidenden EM-Spiele vorgegeben. Er selbst kann dabei nicht mithelfen.

dpa | Stand: 27.06.2021, 13:05