Mit 22 Jahren: Italiens Torhüter Donnarumma bester EM-Spieler

Video: Frühaufsteher feiern Europameister Italien bei Ankunft in Rom

Sportschau. . 00:29 Min. . Das Erste.

Europameister Italien ist nur wenige Stunden nach dem Sieg gegen England in Rom gelandet. Kurz nach sechs Uhr landete die Mannschaft in der italienischen Hauptstadt und ließ sich am Flughafen und Hotel bereits von Fans feiern. | video