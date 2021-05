Über Spanien nach Österreich

Kroos' positiver Test auf das Coronavirus war am 17. Mai bekannt geworden. Er verpasste die letzten beiden Saisonspiel mit seinem Klub in der spanischen Primera Division, weil er sich zuvor schon in Quarantäne begeben hatte. Erst nach einem negativen PCR-Test durfte er Spanien verlassen und nach Österreich fliegen.

Toni Kroos verlässt das Trainingsgelände in Seefeld

Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich noch bis zum 6. Juni in Seefeld auf die Europameisterschaft vor. Am Mittwoch (02.06.2021) steht ein Testspiel gegen Dänemark an. Schon das Abschlusstraining am Dienstag wird die Mannschaft im Stadion in Innsbruck absolvieren.

red | Stand: 31.05.2021, 20:00