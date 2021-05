Löw und der EM-Kader - pragmatisches Ende des Umbruchs

Bei den Torhütern fällt es sofort auf, dass die Position dreifach besetzt ist. Aber es gibt auch noch andere Positionen im Kader, die mehr als doppelt besetzt sind, denn es gibt Emre Can. Der durchlief in den vergangenen Wochen bei seinem Verein Borussia Dortmund und auch in der Nationalmannschaft alle Positionen in einer Abwehrkette, er spielte alleine im zentralen Mittelfeld oder auch mit der anderen Hälfte einer sogenannten Doppelsechs an seiner Seite.

Polyvalenz, wie das inzwischen heißt, ist einerseits gut. Andererseits auch ein Zeichen dafür, dass jemand seine feste Rolle sucht, auf der er ohne Zweifel die Nummer eins ist. In der deutschen Nationalmannschaft wird seit Jahren nach einer Nummer neun gesucht. Ein Mittelstürmer, abschlussstark, am besten noch kombinationssicher, mit Stärken im Kopfball. Also einer, wie es Miroslav Klose war.

Einer, der dem Typ nahekommt

Timo Werner ist ein anderer Typ, Serge Gnabry auch, Thomas Müller auch. Also hat Joachim Löw nach Frankreich geschaut und dort Kevin Volland entdeckt. Keine klassische Nummer neun, aber einer, der dem Typ nahekommt.