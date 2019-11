Am Mittwoch (13.11.19) trainierte die Eliteauswahl des DFB im Stadion am Rhein nahezu in kompletter Besetzung. Lediglich Niklas Stark fehlte bei der Übungseinheit am Vormittag. Der Innenverteidiger von Hertha BSC absolvierte nach seinem Nasenbeinbruch Kraft- und Koordinationsübungen im Hotel.

Am Mittag standen DFB-Direktor Oliver Bierhoff, Kapitän Manuel Neuer und dessen Münchner Vereinskollege Leon Goretzka den Journalisten während der Pressekonferenz Rede und Antwort. Bierhoff sagte: "Natürlich möchten wir Gruppenerster werden." Dies sei immer das Ziel einer deutschen Mannschaft.

Vorzeitige Qualifikation möglich

Allerdings wird die deutsche Nationalmannschaft dabei auf Schützenhilfe angewiesen sein. Sie steht vor den letzten beiden Spielen in der Ausscheidungsrunde für das Turnier 2020 punktgleich mit 15 Zählern mit den Niederlanden auf Platz zwei. Nordirland folgt mit zwölf Punkten auf dem dritten Platz. Der Gruppensieger und der Gruppenzweite lösen das Turnierticket.

Heißt: Sollte das DFB-Team gegen Weißrussland gewinnen und sollten die Niederländer im Parallelspiel in Nordirland nicht verlieren, hätte sich die Mannschaft von Bundestrainer Löw vorzeitig für die Endrunde qualifiziert. Gruppenerster kann die Auswahl des DFB allerdings nur werden, wenn sie aus den letzten beiden Spielen mehr Punkte als Holland holt, da der direkte vergleich verloren ging.

red/sid/dpa | Stand: 13.11.2019, 13:03