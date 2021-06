Was haben Roman Weidenfeller, Ron-Robert Zieler, Erik Durm, Kevin Großkreutz und Matthias Ginter gemeinsam? Sie wurden alle 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister, ohne auch nur eine Sekunde Einsatzzeit zu haben.

Bei der am Freitag startenden Europameisterschaft wird es wieder Spieler geben, die im Laufe des Turniers nicht zum Einsatz kommen. Erst recht, weil die maximale Anzahl an Kaderspielern von 23 auf 26 erhöht wurde und deswegen sogar in jeder Partie drei Spieler auf der Tribüne sitzen müssen. Im DFB-Team gibt es sieben Kandidaten, bei denen sich eine EM ohne Einsatz andeutet.