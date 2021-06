DFB-Elf: Offensiv-Spektakel gegen Lettland

Es war der letzte Test vor dem EM-Auftakt für die deutsche Nationalelf. Lettland dürfte von Bundestrainer Joachim Löw bewusst ausgewählt worden sein, weil seine Spieler gegen den zweitklassigen und insgesamt harmlosen Gegner nochmal ihr spielerisches Potenzial voll ausspielen sollten und konnten. Diese Idee ging voll auf.

Am Ende stand ein locker und leicht heraus gespieltes 7:1 (5:0) für die DFB-Elf am Montagabend (07.06.2021) in Düsseldorf gegen den 138. der FIFA-Weltrangliste, das der deutschen Mannschaft eine Portion Selbstbewusstsein für das Auftaktspiel gegen Frankreich am kommenden Dienstag geben sollte.

Dreier-Abwehrkette nur mit Aufbauspiel

Von Beginn an übernahm die deutsche Mannschaft die Initiative gegen die äußerst defensiv eingestellten Letten. Die von Löw aufgebotene Dreier-Abwehrkette um Mattias Ginter, Mats Hummels und Antonio Rüdiger hatte vor allem die Aufgabe, das Aufbauspiel einzuleiten. Abwehrarbeit konnten die Verteidiger fast vollständig vernachlässigen.

Die bemerkenswerte Überlegenheit der deutschen Mannschaft führte bereits nach 19 Minuten zur Führung. Nach toller Vorarbeit von Kai Havertz verwandelte Robin Gosens aus elf Metern zum 1:0. Nur 86 Sekunden später war es Ilkay Gündogan, der mit einem strammen Distanzschuss aus 16 Metern unhaltbar in den linken oberen Winkel traf. 2:0 für die deutsche Elf.

Bereits zu diesem Zeitpunkt hätte die Führung noch deutlicher aussehen können: Thomas Müller, Gündogan oder auch Joshua Kimmich hatten weitere gute Möglichkeiten. Müller machte es etwas später aber dann deutlich besser und verewigte sich in der Torschützenliste nach Pass von Gosens aus acht Metern zum 3:0 (27.).

Im Dauer-Angriffsmodus

Die deutsche Elf ließ auch in der Folge nicht locker, sie befand sich im Dauer-Angriffsmodus. Die Letten schafften es kaum einmal, die Mittellinie zu überqueren. Das 4:0 (39.) von Havertz nach einem Alleingang - fast von der Grundlinie - war die Konsequenz aus einer ungebrochenen Spielfreude. Hummels leitete mit einem Außenrist-Pass - wie einst Franz Beckenbauer - auf den in den freien Raum gestarteten Serge Gnabry, der aus der Drehung fulminant aus zwölf Metern verwandelte, das 5:0 (45.) ein.

Auch nach der Halbzeitpause setzte sich das deutsche Offensiv-Spektakel fort. Die deutsche Elf war sofort wieder im Vorwärtsgang und der gerade eingewechselte Timo Werner verwandelte nach Kimmich-Pass aus kurzer Entfernung zum 6:0 (50.). Das Löw-Team versuchte den Schwung trotz einiger Wechsel aufrecht zu erhalten, was allerdings mit zunehmender Spielzeit nicht dauerhaft gelang. Gute Tormöglichkeiten gab es weiterhin, allerdings nahm die Präzision der Abschlüsse deutlich ab.

Sané setzt den Schlusspunkt

Dass Manuel Neuer in seinem 100. Länderspiel tatsächlich nach dem ersten Torschuss der Letten hinter sich greifen musste, dürfte den 35-Jährigen besonders geärgert haben. Aber gegen Aleksejs Saveljevs Torschuss aus 18 Metern zum 1:6 (75.) war er ohne Abwehrchance. Im direkten Gegenzug setzte der ebenfalls nach der Pause eingewechselte Leroy Sané den Schlusspunkt zum 7:1 (76.).

Stand: 07.06.2021, 22:35