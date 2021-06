Löw und mögliche Wechsel - Gedankenspiele und Historie

Beim Durchzählen blieben die Beobachter des Trainings bei 23 stehen. Drei Spieler fehlten also bei der Einheit am Sonntagmorgen (27.06.2021) in Herzogenaurach. Lukas Klostermann war einer von ihnen, der Leipziger fehlt wegen eines Muskelfaserrisses schon seit geraumer Zeit.

Eine Nachricht war hingegen, dass Ilkay Gündogan im vier Tage zuvor bestrittenen Spiel gegen Ungarn eine Schädelprellung erlitt und daher pausieren muss. Er soll aber am Montag in den Flieger steigen, der planmäßig um 16.30 Uhr vom Flughafen in Nürnberg nach London abheben soll. Das gilt auch für Antonio Rüdiger, der wegen einer leichten Erkältung beim Training fehlte.

Die Überlegung, was wäre, falls Gündogan für das Achtelfinale gegen England ausfallen sollte, dürfte der Bundestrainer wie seine angeblich 80.000 Millionen Kolleginnen und Kollegen in Deutschland anstellen. Leon Goretzka ist bereit für seinen ersten Einsatz in der Startelf bei der EURO , das machte er mit seinem Tor zum 2:2 gegen Ungarn auf dem Platz deutlich.

Über einen Wechsel des dynamischen Münchner Bayern für den merkwürdig gehemmten Gündogan wird ohnehin schon seit dem Ende der Gruppenphase spekuliert.