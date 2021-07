Toni Kroos nach seinem Rücktritt - "Befreit nicht, eher bestätigt"

Sportschau: Herr Kroos, kommt jetzt im Urlaub so der Moment, in dem alles so sackt, was in den vergangenen Wochen passiert ist?

Toni Kroos: Ja, obwohl es ja schon relativ schnell ging. Das war wirklich von einem auf den anderen Tag – von voll im Turnier – zu voll in den Family-Modus. Aber man gewöhnt sich sehr schnell daran. Dafür wird hier gesorgt.

Sportschau: Jetzt ist ja auch schon ein wenig Zeit vergangen seit der Veröffentlichung, dass Du zurücktrittst aus der Nationalmannschaft. Du hast 2018 nach der WM schon mal mit dem Gedanken gespielt, jetzt hast Du das "durchgezogen" und gesagt: die Familie steht im Fokus – und Real Madrid. Schwingt da mittlerweile auch eine Art Befreiung mit?

Toni Kroos: Befreiung weniger, eher Bestätigung. Ich würde die Entscheidung auch jetzt, fünf Tage später, nicht anders treffen. Das war keine Entscheidung aus dem Bauch heraus, sondern ich habe schon ein bisschen länger überlegt. Es fühlt sich nach wie vor richtig und gut an – und noch besser dann, wenn das nächste Mal Länderspiele anstehen.