Deutschland als Gruppendritter weiter?

Spätestens diese Statistik zeigt, wie wichtig der Auftakt für eine deutsche Nationalmannschaft ist. Es gibt jedoch einen Unterschied im Vergleich zu den anderen Turnieren, in denen Deutschland in der Gruppe scheiterte. Diesmal qualifizieren sich dank der Aufstockung des Teilnehmerfeldes auf 24 Teams auch die vier besten Gruppendritten für das Achtelfinale. Selbst bei einer Niederlage gegen Frankreich hätte Deutschland also größere Chancen aufs Weiterkommen als in der Vergangenheit nach einem misslungenen Start.

Stand: 14.06.2021, 11:20