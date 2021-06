So viel sportliche Brisanz im Klassiker zwischen England und Deutschland steckt, so sehr wird es auch ein Spiel im Zeichen der klaren Statements für Toleranz und Vielfalt und gegen Rassimus. Harry Kane wird die englische Nationalmannschaft als Kapitän aufs Feld führen und dabei eine regenbogenfarbene Binde tragen, so wie es Manuel Neuer bereits gegen Portugal (4:2) und Ungarn (2:2) gemacht hatte. Und auch das DFB-Team zieht bei einer Aktion der Engländer mit.

England und Deutschland vereint im Kampf gegen Intoleranz und Rassismus

Die "Three Lions" gehen vor jeder Partie aufs Knie, um gegen Rassismus zu protestieren - und das werden auch die Deutschen am Dienstag wenige Minuten vor dem Anstoß um 18 Uhr machen. "Wir stehen für Toleranz. Es war für uns keine Frage. Wir ziehen da sofort mit" , sagte Neuer. "Die Engländer solidarisieren sich mit der Binde und wollen das auch zeigen."

Ohnehin wünscht sich der DFB-Kapitän, dass Fußballer in der Zukunft häufiger ihre Popularität und Reichweite ausnutzen und sich gegen Missstände einsetzen. "Es war in der Vergangenheit oft so, dass wir uns politisch nicht so positioniert haben und stattdessen den Richtlinien, wie es immer gewesen ist, gefolgt sind. Jetzt hat - auch dank der sozialen Medien - jeder Einzelne mehr Einfluss, etwas zu bewegen" , sagte Neuer.

sho/dpa | Stand: 29.06.2021, 06:30