Pressesprecher Jens Grittner teilte auf der Pressekonferenz am Montag (21.06.2021) mit, dass sich Thomas Müller im Spiel gegen Portugal (4:2) am vergangenen Samstag in der Endphase der Partie eine Kapselverletzung im rechten Knie zugezogen hat.

Beim Training am Montagmorgen hatte Müller nicht teilgenommen. Über einen möglichen Ausfall äußerte sich der Pressesprecher nicht. Eine Entscheidung über einen möglichen Einsatz müsse von Tag zu Tag mit den Medizinern entschieden werden.

Stand: 21.06.2021, 12:52