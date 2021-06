Die Gefahr besteht auch bei der EURO 2020, wenn auch noch nicht so akut wie bei Goretzkas Auswechslung damals. Aber nach dem 0:1 zum Auftakt gegen Weltmeister Frankreich darf die deutsche Nationalmannschaft gegen den Europameister Portugal auf keinen Fall verlieren, sonst dürfte es wieder schnell vorbei sein.

Dem deutschen Spiel fehlte es gegen Frankreich an einigen Elementen: Dynamik, Wucht, Räume erkennen, Räume schaffen, Torgefahr im Strafraum. All das kann Leon Goretzka einbringen, aber er auch er fehlte.

Nach einem Muskelfaserris, den sich der gebürtige Bochumer in einem Bundesligaspiel am 8. Mai zugezogen hatte, stieg Goretzka zwar schon im österreichischen Seefeld wieder in die Vorbereitung und das Mannschaftstraining ein. Aber für einen Einsatz im ersten Spiel der EM schien es ihm noch zu früh.