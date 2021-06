DFB-Team - Regeneration und Rätsel vor Portugal

Goretzka "gute Option im Laufe des Spiels"

Für mehr Dynamik könnte Leon Goretzka sorgen, der in Absprache mit Löw gegen Frankreich noch im Kader fehlte. "Er hat gesagt, dass er das Gefühl habe, dass er noch zwei, drei Trainings braucht, um völlig frei zu sein und der Mannschaft zu helfen. Er wird eine gute Option sein im Laufe des Spiels" , sagte der Bundestrainer in München und schloss damit einen Startelfeinsatz des Bayern aus, der in einem Bundesligaspiel am 8. Mai einen Muskelfaserriss erlitt.

Trainings-Neustart am Donnerstag

Nach dem Regenerationstag steigt die deutsche Nationalmannschaft am Donnerstagvormittag (17.06.2021) wieder ins Training ein. Am Mittag werden Matthias Ginter und Emre Can bei der Pressekonferenz über die bevorstehende Aufgabe und die Konstellation in der Gruppe F sprechen. Nach dem Sieg Russlands gegen Finnland steht fest, dass mindestens ein Gruppendritter drei Punkte nach Abschluss der Vorrunde haben wird.

Das erhöht den Druck auf die deutsche Mannschaft noch ein bisschen. Mindestens ein Punkt sollte es gegen Portugal schon sein, um zumindest als einer von besten Gruppendritten den Sprung ins Achtelfinale zu schaffen, ein Sieg im letzten Spiel gegen Ungarn vorausgesetzt.

Löw: "Werden gewinnen"

Joachim Löw geht davon aus, dass es schon vorher drei Punkte geben wird: "Wir werden uns wieder aufrichten. Wir werden das nächste Spiel dann angehen - und gewinnen."

Stand: 16.06.2021, 20:12