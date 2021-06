Can war zuvor auch schon von Bastian Schweinsteiger gelobt worden. Der Dortmunder ist für ihn eine Startelf-Alternative, um Toni Kroos und Ilkay Gündogan zu entlasten. " Man könnte überlegen, etwas anderes zu machen, um mehr Druck nach vorne zu bekommen ", so Schweinsteiger. Can könnte demnach den beiden Freiräume schaffen. Denn: " Gündogan, Kroos, Müller, Gnabry: Das sind die Spieler, die an den Ball müssen. "

Schweinsteiger: "Jogi hat Alternativen"

Schweinsteiger geht zudem davon aus, dass die Portugiesen ähnlich wie die Franzosen agieren werden. " Auch sie werden versuchen, auf Konter zu spielen. Die Portugiesen werden sich das Spiel der Franzosen genau angeschaut haben. " Er plädiert für daher für personelle Wechsel. " Jogi hat Alternativen ", so Schweinsteiger.

Ähnlich sieht es Almuth Schult. Sie wünscht sich eine Änderung des Defensiv-Systems. " Ich kann mir vorstellen, dass es besser ist, auf eine Viererkette umzustellen ", erklärt die DFB-Torhüterin. Das würde Kroos mehr Möglichkeiten geben. " Wenn nur zwei Innenverteidiger hinter ihm sind, ist ein offensiver Spieler mehr für ein Anspiel vor ihm ", so Schult. " Und das würde dem deutschen Team gut tun. "

Boateng wünscht sich Werner

Ähnlich sieht es Kevin-Prince Boateng. Er plädiert für einen weiteren Angreifer. Namentlich: Timo Werner. " Ich wünsche mir, dass er spielt. " Es sei gegen Frankreich offensichtlich gewesen, " dass ein Stürmer gefehlt hat ". Eben dieser Angreifer könnte dann auch Thomas Müller entlasten. " Er wäre dann komplett frei ", so Boateng.

Stand: 17.06.2021, 20:55